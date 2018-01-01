В Майском восстановлено медобеспечения - Минобороны

"При содействии Вооруженных сил Украины в прифронтовом населенном пункте Майское восстановлено медицинское обеспечение. С недавним восстановлением электроэнергии ожил также и медицинский пункт села", - сказал Мотузяник.

По его словам, офицеры гражданско-военного сотрудничества ВСУ своим транспортом доставляют врачей в Майского по бездорожью. Также, отметил он, для предоставления консультаций и осуществление амбулаторного приема привлекаются врачи благотворительной организации АСАП.

Напомним, Украина полностью восстановила электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Майском и Гладосово.