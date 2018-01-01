У Травневому відновлене медзабезпечення – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У селі Травневе Донецької області відновлене медичне забезпечення населення. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“За сприяння Збройних сил України у прифронтовому населеному пункті Травневе відновлено медичне забезпечення. З нещодавнім відновленням електроенергії ожив також і медичний пункт села”, — сказав Мотузяник.
За його словами, офіцери цивільно-військового співробітництва ЗСУ своїм транспортом доставляють лікарів до Травневого по бездоріжжю. Також, зазначив він, для надання консультацій та здійснення амбулаторного прийому залучаються медики благодійної організації АСАП.
Нагадаємо, Україна повністю відновила електропостачання в прифронтових населених пунктах Травневому та Гладосовому.