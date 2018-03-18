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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 26118 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 40745 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 45621 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 94997 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 87610 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103180 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110157 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116930 просмотра

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В торговом центре Калифорнии произошла стрельба

В торговом центре Калифорнии произошла стрельба

Киев  •  УНН

 • 9297 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Стрельба произошла в субботу, 17 марта, в торговом центре в американском городе Таузенд-Оукс (штат Калифорния). Как сообщили в Twitter представители управлении шерифа округа Вентура, один человек убит, передает УНН.

“Один человек найден мертвым, еще один был отправлен ​​в больницу машиной скорой помощи”, — отмечается в сообщении управления. “Ситуация находится под контролем, угрозы для общественности нет”.

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По данным агентства Associated Press, раненым является сам стрелок. Сначала он убил человека, а потом попытался покончить с собой. Данные о личности и возможные мотивы злоумышленника не обнародованы.

Стрельба произошла в торговом центре Таузенд-Оукса, расположенного в 64 км от Лос-Анджелеса. После инцидента людей из гипермаркета эвакуировали. На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, Верхняя палата законодательной ассамблеи (парламента) американского штата Флорида в понедельник одобрила пакет законопроектов, нацеленных на предотвращение трагедий, подобных убийства 17 человек в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд.

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