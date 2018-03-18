В торговом центре Калифорнии произошла стрельба
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Стрельба произошла в субботу, 17 марта, в торговом центре в американском городе Таузенд-Оукс (штат Калифорния). Как сообщили в Twitter представители управлении шерифа округа Вентура, один человек убит, передает УНН.
“Один человек найден мертвым, еще один был отправлен в больницу машиной скорой помощи”, — отмечается в сообщении управления. “Ситуация находится под контролем, угрозы для общественности нет”.
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По данным агентства Associated Press, раненым является сам стрелок. Сначала он убил человека, а потом попытался покончить с собой. Данные о личности и возможные мотивы злоумышленника не обнародованы.
Стрельба произошла в торговом центре Таузенд-Оукса, расположенного в 64 км от Лос-Анджелеса. После инцидента людей из гипермаркета эвакуировали. На месте происшествия продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, Верхняя палата законодательной ассамблеи (парламента) американского штата Флорида в понедельник одобрила пакет законопроектов, нацеленных на предотвращение трагедий, подобных убийства 17 человек в средней школе Stoneman Douglas High School города Паркленд.