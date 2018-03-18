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У торговому центрі в Каліфорнії сталася стрілянина

У торговому центрі в Каліфорнії сталася стрілянина

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Стрілянина сталася в суботу, 17 березня, в торговому центрі в американському місті Таузенд-Оукс (штат Каліфорнія). Як повідомили у Twitter представники управлінні шерифа округу Вентура, одна людина вбита, передає УНН.

“Одна людина знайдений мертвою, ще одна була відправлена до лікарні на машині швидкої допомоги”, — наголошується в повідомленні управління. “Ситуація знаходиться під контролем, загрози для громадськості немає”.

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За даними агентства Associated Press, пораненим є сам стрілець. Спочатку він убив людину, а потім спробував накласти на себе руки. Дані про особу і можливі мотиви зловмисника не оприлюднені.

Стрілянина сталася в торговому центрі Таузенд-Оукса, розташованого в 64 км від Лос-Анджелеса. Після інциденту людей з гіпермаркету евакуювали. На місці події продовжують працювати співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, Верхня палата законодавчої асамблеї (парламенту) американського штату Флорида в понеділок схвалила пакет законопроектів, націлених на запобігання трагедій, подібних вбивства 17 осіб у середній школі Stoneman Douglas High School міста Паркленд. 

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