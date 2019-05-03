В Токио зафиксировали неизвестный беспилотник неподалеку от императорского дворца

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 мая. УНН. Полицейское управление японской столицы расследует инцидент с нелегальным полетом беспилотного летательного аппарата в районе императорского дворца, а также в правительственном квартале Касумигасэки. Об этом сообщил телеканал NHK, передает УНН.

По его сведениям, первым аппарат с огнями увидел вечером в четверг полицейский, патрулировавший территорию, прилегающую к императорскому дворцу. После этого беспилотник был замечен еще несколько раз в правительственном квартале, где находятся различные министерства и канцелярия премьер-министра Японии. Также несколько очевидцев подтвердили, что видели его недалеко от строительной площадки стадиона, где в 2020 году пройдут Олимпийские игры.

В настоящее время полиция ищет владельца беспилотника, а также проверяет, не мог ли аппарат упасть где-либо.

Власти Японии в этом году намерены ввести полный запрет на полеты беспилотных летательных аппаратов в районах, где находятся военные базы США, а также японских Сил самообороны. Аналогичные правила сейчас действуют в отношении ряда зданий, имеющих государственное значение. Среди них — канцелярия премьер-министра страны, здание парламента и императорский дворец. За нарушение полагается штраф до 500 тысяч иен (около 4,5 тысяч долларов) или год тюремного заключения.

Как сообщал УНН, новый император Японии впервые обратился к народу.

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