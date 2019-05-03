У Токіо зафіксували невідомий безпілотник неподалік від імператорського палацу

За його відомостями, першим апарат з вогнями побачив увечері в четвер поліцейський, що патрулював територію, прилеглу до імператорського палацу. Після цього безпілотник був помічений ще кілька разів в урядовому кварталі, де знаходяться різні міністерства і канцелярія прем’єр-міністра Японії. Також декілька очевидців підтвердили, що бачили його недалеко від будівельного майданчика стадіону, де в 2020 році пройдуть Олімпійські ігри.

В даний час поліція шукає власника безпілотника, а також перевіряє, чи не міг апарат впасти де-небудь.

Влада Японії в цьому році мають намір ввести повну заборону на польоти безпілотних літальних апаратів в районах, де знаходяться військові бази США, а також японських Сил самооборони. Аналогічні правила зараз діють відносно ряду будівель, що мають державне значення. Серед них — канцелярія прем’єр-міністра країни, будівля парламенту і імператорський палац. За порушення передбачається штраф до 500 тисяч ієн (близько 4,5 тисячі доларів) або рік тюремного ув’язнення.

Як повідомляв УНН, новий імператор Японії вперше звернувся до народу.