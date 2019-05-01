Новий імператор Японії вперше звернувся до народу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Новий імператор Японії Нарухіто має намір строго виконувати конституцію, робити внесок у справу миру і виконувати свої обов'язки символу держави і єдності народу. Про це він заявив в своєму першому зверненні до народу в якості монарха в ході церемонії в імператорському палаці, яку в прямому ефірі транслювали національні телеканали, передає УНН із посиланням на AP.
"Я клянусь відповідно до конституції виконати свої обов'язки в якості символу держави і єдності народу", - сказав новий імператор.
Він також підкреслив, що буде прагнути до миру в усьому світі.
У церемонії взяли участь імператриця Масако і члени імператорської родини, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і члени його кабінету, керівники обох палат парламенту, судді Верховного суду, представники органів місцевої влади та громадськості.
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Нагадаємо, відповідно до закону Нарухіто отримав повноваження імператора з наступом 1 травня (18:00 30 квітня за київським часом) після того, як 30 квітня пішов на спочинок його батько - 85-річний колишній імператор Японії Акіхіто. Ще в 2016 році Акіхіто висловив побажання відректися від престолу в зв'язку з похилим віком. Японське законодавство вимагає від монарха виконувати його обов'язки довічно. Однак для Акіхіто було зроблено виняток - парламент з ініціативи уряду прийняв спеціальний закон, що дозволяє йому покинути престол в якості винятку. Після зречення Акіхіто отримав титул "почесного імператора", він більше не братиме участі в державних заходах. Зокрема, він не присутній на нинішніх церемоніях в палаці.