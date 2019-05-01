Новий імператор Японії вперше звернувся до народу

КИЇВ. 1 травня. УНН. Новий імператор Японії Нарухіто має намір строго виконувати конституцію, робити внесок у справу миру і виконувати свої обов'язки символу держави і єдності народу. Про це він заявив в своєму першому зверненні до народу в якості монарха в ході церемонії в імператорському палаці, яку в прямому ефірі транслювали національні телеканали, передає УНН із посиланням на AP.