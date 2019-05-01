Новый император Японии впервые обратился к народу

“Я клянусь в соответствии с конституцией выполнить свои обязанности в качестве символа государства и единства народа”, — сказал новый император.

Он также подчеркнул, что будет стремиться к миру во всем мире.

В церемонии приняли участие императрица Масако и члены императорской семьи, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и члены его кабинета, руководители обеих палат парламента, судьи Верховного суда, представители органов местной власти и общественности.

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Напомним, согласно закону Нарухито получил полномочия императора с наступлением 1 мая (18:00 30 апреля при киевскому времени) после того, как 30 апреля ушел на покой его отец — 85-летний бывший император Японии Акихито. Еще в 2016 году Акихито выразил пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Японское законодательство требует от монарха выполнять его обязанности пожизненно. Однако для Акихито было сделано исключение — парламент по инициативе правительства принял специальный закон, позволяющий ему покинуть престол в качестве исключения. После отречения Акихито получил титул “почетного императора”, он больше не будет участвовать в государственных мероприятиях. В частности, он не присутствует на нынешних церемониях во дворце.