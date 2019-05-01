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Новому імператору Японії вручили символи його повноважень

Новому імператору Японії вручили символи його повноважень

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Символи імператорських повноважень - Велика державна і особиста печатки, а також так звані священні регалії: меч і дорогоцінна яшма, заховані в скриньках, - були вручені в середу новому монарху Японії Нарухіто. Третя регалія - металеве дзеркало - знаходиться в храмі, де символічно перебуває богиня Сонця Аматерасу, міфічна прамати династії японських монархів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Nikkei.

Церемонія пройшла в головному приміщенні імператорського палацу в центрі Токіо - "Сосновому залі", її в прямому ефірі транслювали національні телеканали. У ній взяли участь представники трьох гілок влади - прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе і члени його кабінету, судді Верховного суду, керівники обох палат парламенту.

Потім в "Сосновому залі" повинна відбутися зустріч нового імператора з більш широким колом представників громадськості. На ній Нарухіто виступить з першим зверненням до нації як монарха.

Відповідно до закону він отримав повноваження імператора з наступом 1 травня (18:00 30 квітня за київським часом) після того, як 30 квітня пішов на спочинок його батько - 85-річний колишній імператор Японії Акіхіто. Ще в 2016 році він висловив побажання відректися від престолу в зв'язку з похилим віком. Японське законодавство вимагає від монарха виконувати його обов'язки довічно. Однак для Акіхіто було зроблено виняток - парламент з ініціативи уряду прийняв спеціальний закон, що дозволяє йому покинути престол в якості винятку. Після зречення Акіхіто отримав титул "почесного імператора", він більше не братиме участі в державних заходах. Зокрема, він не присутній на нинішніх церемоніях в палаці.

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Нарухіто - перший японський монарх, який народився після капітуляції Токіо в Другій світовій війні. Він закінчив токійський елітний університет "Гакусюїн" і Оксфорд.

Дружина нового імператора - імператриця Масако - дочка відомого в Японії дипломата, вона закінчила Токійський університет і Гарвард, до заміжжя робила кар'єру в МЗС країни. У імператорської родини є одна дитина - дочка Айко, яка народилася 1 грудня 2001 року.

Нагадаємо, на церемонію в честь нового імператора Японії запросили голів 195 держав.

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