Новому императору Японии вручили символы его полномочий

Церемония прошла в главном помещении императорского дворца в центре Токио - "Сосновом зале", ее в прямом эфире транслировали национальные телеканалы. В ней приняли участие представители трех ветвей власти - премьер-министр Японии Синдзо Абэ и члены его кабинета, судьи Верховного суда, руководители обеих палат парламента.

Затем в "Сосновом зале" должна состояться встреча нового императора с более широким кругом представителей общественности. На ней Нарухито выступит с первым обращением к нации как монарх.

Согласно закону он получил полномочия императора с наступлением 1 мая (18:00 30 апреля при киевскому времени) после того, как 30 апреля ушел на покой его отец - 85-летний бывший император Японии Акихито. Еще в 2016 году он высказал пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Японское законодательство требует от монарха выполнять его обязанности пожизненно. Однако для Акихито было сделано исключение - парламент по инициативе правительства принял специальный закон, позволяющий ему покинуть престол в качестве исключения. После отречения Акихито получил титул "почетного императора", он больше не будет участвовать в государственных мероприятиях. В частности, он не присутствует на нынешних церемониях во дворце.

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Нарухито - первый японский монарх, родившийся после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Он закончил токийский элитный университет "Гакусюин" и Оксфорд.

Жена нового императора - императрица Масако - дочь известного в Японии дипломата, она закончила Токийский университет и Гарвард, до замужества делала карьеру в МИД страны. В императорской семьи есть один ребенок - дочь Айко, которая родилась 1 декабря 2001 года.

Напомним, на церемонию в честь нового императора Японии пригласили глав 195 государств.