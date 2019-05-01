Новому императору Японии вручили символы его полномочий

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 105551 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109691 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112408 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113377 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141252 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114970 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139980 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144945 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130342 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130370 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Новому императору Японии вручили символы его полномочий

Новому императору Японии вручили символы его полномочий

Киев  •  УНН

 • 11640 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Символы императорских полномочий - Большая государственная и личная печати, а также так называемые священные регалии: меч и драгоценная яшма, спрятанные в ящиках - были вручены в среду новом монархе Японии Нарухито. Третья регалия - металлическое зеркало - находится в храме, где символически находится богиня Солнца Аматэрасу, мифическая праматерь династии японских монархов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nikkei.

Церемония прошла в главном помещении императорского дворца в центре Токио - "Сосновом зале", ее в прямом эфире транслировали национальные телеканалы. В ней приняли участие представители трех ветвей власти - премьер-министр Японии Синдзо Абэ и члены его кабинета, судьи Верховного суда, руководители обеих палат парламента.

Затем в "Сосновом зале" должна состояться встреча нового императора с более широким кругом представителей общественности. На ней Нарухито выступит с первым обращением к нации как монарх.

Согласно закону он получил полномочия императора с наступлением 1 мая (18:00 30 апреля при киевскому времени) после того, как 30 апреля ушел на покой его отец - 85-летний бывший император Японии Акихито. Еще в 2016 году он высказал пожелание отречься от престола в связи с преклонным возрастом. Японское законодательство требует от монарха выполнять его обязанности пожизненно. Однако для Акихито было сделано исключение - парламент по инициативе правительства принял специальный закон, позволяющий ему покинуть престол в качестве исключения. После отречения Акихито получил титул "почетного императора", он больше не будет участвовать в государственных мероприятиях. В частности, он не присутствует на нынешних церемониях во дворце.

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Нарухито - первый японский монарх, родившийся после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Он закончил токийский элитный университет "Гакусюин" и Оксфорд.

Жена нового императора - императрица Масако - дочь известного в Японии дипломата, она закончила Токийский университет и Гарвард, до замужества делала карьеру в МИД страны. В императорской семьи есть один ребенок - дочь Айко, которая родилась 1 декабря 2001 года.

Напомним, на церемонию в честь нового императора Японии пригласили глав 195 государств.

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