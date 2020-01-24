В Tinder появится кнопка для вызова полиции

Ради нового функционала компания Match Group, владеющая Tinder, купит долю в разработчика программы Noonlight. Оно отслеживает местонахождение человека и сообщает в экстренные службы в случае угрозы его безопасности.

Кнопка будет работать на основе алгоритмов Noonlight. При нажатии пользователю предложат ввести код. Если он этого не сделает, диспетчер сначала направит ему сообщение, а затем позвонит. Если пользователь не ответит или будет просить о помощи, к нему направят полицию.

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Новая функция будет бесплатной. Она появится в американской версии Tinder в конце января. Позже она станет доступна для пользователей из других стран (когда именно, не уточняется).

Напомним, китайский профессор судится с парком через технологию распознавания лица.