В Tinder появится кнопка для вызова полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. В приложении для онлайн-знакомств Tinder появится тревожная кнопка, которую пользователь сможет нажать, если во время свидания почувствует себя в опасности. Об этом пишет The Wall Street Journal, передает УНН.
Ради нового функционала компания Match Group, владеющая Tinder, купит долю в разработчика программы Noonlight. Оно отслеживает местонахождение человека и сообщает в экстренные службы в случае угрозы его безопасности.
Кнопка будет работать на основе алгоритмов Noonlight. При нажатии пользователю предложат ввести код. Если он этого не сделает, диспетчер сначала направит ему сообщение, а затем позвонит. Если пользователь не ответит или будет просить о помощи, к нему направят полицию.
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Новая функция будет бесплатной. Она появится в американской версии Tinder в конце января. Позже она станет доступна для пользователей из других стран (когда именно, не уточняется).
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