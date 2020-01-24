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У Tinder з'явиться кнопка для виклику поліції

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. У додатку для онлайн-знайомств Tinder з’явиться тривожна кнопка, яку користувач зможе натиснути, якщо під час побачення відчує себе в небезпеці. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.

У Tinder з'явиться кнопка для виклику поліції

Заради нового функціоналу компанія Match Group, що володіє Tinder, купить частку в розробника програми Noonlight. Воно відстежує місцезнаходження людини та повідомляє в екстрені служби в разі загрози його безпеці.

Тривожна кнопка буде працювати на основі алгоритмів Noonlight. При натисканні користувачеві запропонують ввести код. Якщо він цього не зробить, диспетчер спочатку направить йому повідомлення, а потім подзвонить. Якщо користувач не відповість або проситиме про допомогу, до нього направлять поліцію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Любов після апокаліпсису: Tinder зняв власний серіал

Нова функція буде безкоштовною. Вона з’явиться в американській версії Tinder в кінці січня. Пізніше вона стане доступна для користувачів з інших країн (коли саме, не уточнюється).

Нагадаємо, китайський професор судиться з парком через технологію розпізнавання обличчя.

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