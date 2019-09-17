Любов після апокаліпсису: Tinder зняв власний серіал
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Додаток для знайомств в онлайні Tinder відзняв власний багатосерійний фільм про життя після кінця світу. Про це повідомляє Reuters із посиланням на компанію-власник додатку - Match Group Inc, яка хоче збільшити власний оригінальний контент та залучити нову аудиторію, передає УНН.
У серіалі мова буде йти про майбутнє після апокаліпсису. Зокрема, у серіалі буде одною з основних любовна лінія між персонажами, але вона не буде пов’язана з додатком Tinder.
Зйомки серіалу відбувалися в кінці серпня в Мехіко. Наразі дата прем'єри невідома.
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Створення серіалів ― частина нової стратегії розвитку Tinder. Компанія планує оприлюднити її найближчим часом.
Нагадаємо, у Литві з'явився "Tinder" для собак з притулку.