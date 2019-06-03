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Роскомнагляд буде читати листування росіян в Tinder

Роскомнагляд буде читати листування росіян в Tinder

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Відсьогодні Роскомнагляд вніс компанію-власника сервісу для романтичних знайомств Tinder до реєстру організаторів поширення інформації, повідомляє УНН з посиланням на Роскомнагляд.

Йдеться про те, що компанія була внесена до реєстру після надання необхідних відомостей у відповідь на вимоги Роскомнагляд.

Занесення до реєстру організаторів поширення інформації накладає на інтернет-сервіс ряд зобов'язань: збирати і надавати на першу вимогу силових органів РФ всі дані користувачів, листування, аудіо-, відео-, та інші матеріали користувачів.

"Роскомсвобода" зазначає, що внесення в реєстр ініціюється Федеральною службою безпеки Росії, після чого Роскомнагляд направляє інтернет-сервісам відповідні звернення, де компанії зобов'язані повідомити йому свої дані.

Як говорилося раніше, у РФ схвалили покарання за образу вдали в інтернеті. 

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