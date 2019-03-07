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У РФ схвалили покарання за образу влади в інтернеті

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Держдума РФ, нижня палата російського парламенту, e третьому, остаточному, читанні прийняла закон про штрафи і арешти за образу влади і державних символів в інтернеті. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Держдуми РФ.

Автори закону пропонують внести поправки до статті про дрібне хуліганство. Штрафи та арешти пропонується ввести за публікації в інтернеті, які "в непристойній формі" висловлюють "явну неповагу" до суспільства, держави, російських державних символів, конституції і органів влади. Доступ до таких публікацій блокуватиме Роскомнадзор за зверненням прокуратури.

Напередодні до законопроекту ухвалили поправки, у яких пропонувалося у багато разів підвищити штрафи за ці порушення. У початковій версії штрафи для громадян становили від тисячі до п'яти тисяч рублів, в прийнятій версії максимальний штраф збільшили до 100 тисяч рублів.

Також ухвалені в третьому читанні поправки до КпАП, які передбачають відповідальність за поширення образливої інформації. Так, якщо ці дії не містять кримінально караного діяння, то за публікацію таких матеріалів загрожує адміністративний штраф у розмірі від 30 тис. до 100 тис. рублів. За повторне порушення - штраф у розмірі від 100 тис. до 200 тис. рублів або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Якщо ж дії були вчинені особою, раніше підданим адміністративному покаранню за аналогічне адміністративне правопорушення більше двох разів, його чекає штраф у розмірі від 200 тис. до 300 тис. рублів або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Раніше повідомлялося, що Держдума РФ прийняла в другому читанні законопроекти, що передбачають відповідальність за образу влади і розміщення фейкових новин в інтернеті.

Нагадаємо, Держдума РФ прийняла в третьому, останньому, читанні закон про фейкові новини.

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