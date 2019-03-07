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В РФ одобрили наказания за оскорбление власти в интернете

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Госдума РФ, нижняя палата российского парламента, в третьем, окончательном, чтении приняла закон о штрафах и арестах за оскорбление власти и государственных символов в интернете. Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Госдумы РФ.

Авторы закона предлагают внести поправки в статью о мелком хулиганстве. Штрафы и аресты предлагается ввести за публикации в интернете, которые "в неприличной форме" выражают "явное неуважение" к обществу, государству, российским государственным символам, конституции и органам власти. Доступ к таким публикациям будет блокировать Роскомнадзор по обращению прокуратуры.

Накануне к законопроекту приняли поправки, в которых предлагалось многократно повысить штрафы за эти нарушения. В изначальной версии штрафы для граждан составляли от тысячи до пяти тысяч рублей, в принятой версии максимальный штраф увеличили до 100 тысяч рублей.

Также приняты в третьем чтении поправки в КоАП, которые предусматривают ответственность за распространение оскорбительной информации. Так, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, то за публикацию таких материалов грозит административный штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. За повторное нарушение - штраф в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если же действия были совершены лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение более двух раз, его ждет штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее сообщалось, что Госдума РФ приняла во втором чтении законопроекты, предусматривающие ответственность за оскорбление власти и размещение фейковых новостей в интернете.

Напомним, Госдума РФ приняла в третьем, последнем, чтении закон о фейковых новостях.

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