Роскомнадзор будет читать переписку россиян в Tinder

Речь идет о том, что компания была внесена в реестр после предоставления необходимых сведений в ответ на требования Роскомнадзор.

Занесения в реестр организаторов распространение информации накладывает на интернет-сервис ряд обязательств: собирать и предоставлять по первому требованию силовых органов РФ все данные пользователей, переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей.



"Роскомсвобода" отмечает, что внесение в реестр инициируется Федеральной службой безопасности России, после чего Роскомнадзор направляет интернет-сервисам соответствующие обращения, где компании обязаны сообщить ему свои данные.



Как говорилось ранее, в РФ одобрили наказание за оскорбление вдали в интернете.