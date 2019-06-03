Роскомнадзор будет читать переписку россиян в Tinder

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 6778 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 30328 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 51059 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113920 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109126 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136309 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144062 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129994 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130071 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Роскомнадзор будет читать переписку россиян в Tinder

Роскомнадзор будет читать переписку россиян в Tinder

Киев  •  УНН

 • 9328 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. С сегодняшнего дня Роскомнадзор внес компанию-владельца сервиса для романтических знакомств Tinder в реестр организаторов распространение информации, сообщает УНН со ссылкой на Роскомнадзор.

Речь идет о том, что компания была внесена в реестр после предоставления необходимых сведений в ответ на требования Роскомнадзор. 

Занесения в реестр организаторов распространение информации накладывает на интернет-сервис ряд обязательств: собирать и предоставлять по первому требованию силовых органов РФ все данные пользователей, переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей.

"Роскомсвобода" отмечает, что внесение в реестр инициируется Федеральной службой безопасности России, после чего Роскомнадзор направляет интернет-сервисам соответствующие обращения, где компании обязаны сообщить ему свои данные.

Как говорилось ранее, в РФ одобрили наказание за оскорбление вдали в интернете.

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