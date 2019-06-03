Роскомнадзор будет читать переписку россиян в Tinder
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. С сегодняшнего дня Роскомнадзор внес компанию-владельца сервиса для романтических знакомств Tinder в реестр организаторов распространение информации, сообщает УНН со ссылкой на Роскомнадзор.
Речь идет о том, что компания была внесена в реестр после предоставления необходимых сведений в ответ на требования Роскомнадзор.
Занесения в реестр организаторов распространение информации накладывает на интернет-сервис ряд обязательств: собирать и предоставлять по первому требованию силовых органов РФ все данные пользователей, переписку, аудио-, видео- и другие материалы пользователей.
"Роскомсвобода" отмечает, что внесение в реестр инициируется Федеральной службой безопасности России, после чего Роскомнадзор направляет интернет-сервисам соответствующие обращения, где компании обязаны сообщить ему свои данные.
Как говорилось ранее, в РФ одобрили наказание за оскорбление вдали в интернете.