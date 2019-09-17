Любовь после апокалипсиса: Tinder снял собственный сериал
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Приложение для знакомств в онлайне Tinder снял собственный многосерийный фильм о жизни после конца света. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию-владелицу приложения - Match Group Inc, которая хочет увеличить собственный оригинальный контент и привлечь новую аудиторию, передает УНН.
В сериале речь пойдет о будущем после апокалипсиса. В частности, в сериале будет одной из основных любовная линия между персонажами, но она не будет связана с приложением Tinder.
Съемки сериала проходили в конце августа в Мехико. Сейчас дата премьеры неизвестна.
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Создание сериалов — часть новой стратегии развития Tinder. Компания планирует обнародовать ее в ближайшее время.
Напомним, в Литве появился “Tinder” для собак из приюта.