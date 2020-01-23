В Тибете нашли 28 новых вирусов в глыбе льда

"В 2015 году группа ученых из США и Китая отправилась в Тибет, чтобы собрать образцы из старейшего ледника Земли. Они опубликовали статью, в которой подробно описывается, как были обнаружены 28 новых вирусных групп в леднике, возраст которого 15 тысяч лет, и предупредили, что изменения климата могут высвободить древние вирусы уже в современном мире", - пишут в издании.

Так, всего в глыбе содержались 33 группы вирусов, 28 из которых ранее были неизвестны человечеству. И теперь специалисты опасаются, что глобальное потепление может либо уничтожить, либо освободить древние вирусы.

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"Таяние льда может привести к потере микробных и вирусных архивов, которые могут дать нам информацию о прошлых климатических режимах Земли. Однако в худшем случае таяние льда может привести к выделению патогенных микроорганизмов в окружающую среду", - говорится в исследовании.

Напомним, 31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).