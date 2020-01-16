Два острова в Индонезии полностью ушли под воду из-за повышения уровня моря
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Два необитаемых острова, входящие в состав индонезийской провинции Южная Суматра, полностью ушли под воду в результате повышения уровня моря из-за глобального потепления. Об этом пишет в четверг газета The Straits Times, приводя данные местной организации "Форум по окружающей среде", передает УНН.
“Острова Бетета и Гундул сейчас находятся на отметке 1-3 м ниже уровня моря”, — заявил руководитель этой неправительственной структуры Хайрул Собр. “Если не принять срочных действий, то под угрозой исчезновения находятся еще четыре острова, входящие в состав этой провинции”, — предупредил эксперт. Так, по его словам, остров Бурунг уже находится на нулевой отметке, Чалонг и Салах Нама — примерно на уровне двух метров над поверхностью воды, остров Крамат — около 3 м над водой.
Он отметил, что Салах Нама все еще является жилым островом, несмотря на то, что с 1990-х годов местные жители постепенно начали покидать остров, в том числе из-за повышения уровня воды. Эксперт также рассказал, что на на острове Бетета, что ушел под воду, ранее располагался национальный заповедник, который получил признание ЮНЕСКО.
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Индонезия находится на крупнейшем в мире архипелаге, в состав которого входят 18 тыс. островов.
Напомним, недавно страной прошло мощное наводнение, в результате которого погибли по меньшей мере 66 человек.
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