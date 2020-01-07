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Кількість загиблих від повені в Індонезії зросла до 66 осіб

Кількість загиблих від повені в Індонезії зросла до 66 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Кількість загиблих від повені в столиці Індонезії - Джакарті зросла до 66 осіб. Про це повідомляє CNN, інформує УНН.

"Кількість загиблих від повені в індонезійській столиці Джакарті зросла до 66, за словами влади, ще двоє людей пропали безвісти після того, як мегалополіс накрили потужніші мусонні дощі. Синоптики прогнозують нові дощі. Джакарта та її прилеглі райони охопили проливні зливи починаючи з Нового року, викликаючи повені та зсуви, що змусило тисячі людей покинути свої будинки. Ще в п'ятницю понад 173 тисяч жителів шукали притулку", - йдеться у повідомленні.

За даними видання, ситуація може погіршитися. Незважаючи на те, що повені дещо вщухали навколо Джакарти, прогнозуються сильні дощі та грози на наступні дні в Джакарті та центральному районі Яви, найбільш населеного острова Індонезії.

Також зазначається, що більше 35 тисяч людей у ​​великій Джакарті досі перебувають у урядових будівлях, школах та торгових центрах, які були перетворені на тимчасові притулки.

Як повідомлялося раніше в УНН, внаслідок повені в Індонезії загинули вже 60 осіб.

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