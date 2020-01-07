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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110726 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113328 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124291 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104086 просмотра

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107362 просмотра

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5 марта, 08:02 • 107609 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131778 просмотра

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Число погибших от наводнения в Индонезии возросло до 66 человек

Число погибших от наводнения в Индонезии возросло до 66 человек

Киев  •  УНН

 • 14999 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Число погибших от наводнения в столице Индонезии - Джакарте возросло до 66 человек. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.

"Количество погибших от наводнения в индонезийской столице Джакарте возросло до 66, по словам властей, еще два человека пропали без вести после того, как мегалополис накрыли мощные муссонные дожди. Синоптики прогнозируют новые дожди. Джакарта и ее прилегающие районы охватили проливные ливни начиная с Нового года, вызывая наводнения и оползни, что заставило тысячи людей покинуть свои дома. Еще в пятницу более 173 тысяч жителей искали убежища", - говорится в сообщении.

По данным издания, ситуация может ухудшиться. Несмотря на то, что наводнения несколько утихали вокруг Джакарты, прогнозируются сильные дожди и грозы на последующие дни в Джакарте и центральных районах Явы, наиболее населенного острова Индонезии.

Также отмечается, что более 35 тысяч человек в большой Джакарте до сих пор находятся в правительственных зданиях, школах и торговых центрах, которые были превращены во временные убежища.

Как сообщалось ранее в УНН, в результате наводнения в Индонезии погибли уже 60 человек.

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