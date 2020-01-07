Число погибших от наводнения в Индонезии возросло до 66 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Число погибших от наводнения в столице Индонезии - Джакарте возросло до 66 человек. Об этом сообщает CNN, информирует УНН.
"Количество погибших от наводнения в индонезийской столице Джакарте возросло до 66, по словам властей, еще два человека пропали без вести после того, как мегалополис накрыли мощные муссонные дожди. Синоптики прогнозируют новые дожди. Джакарта и ее прилегающие районы охватили проливные ливни начиная с Нового года, вызывая наводнения и оползни, что заставило тысячи людей покинуть свои дома. Еще в пятницу более 173 тысяч жителей искали убежища", - говорится в сообщении.
По данным издания, ситуация может ухудшиться. Несмотря на то, что наводнения несколько утихали вокруг Джакарты, прогнозируются сильные дожди и грозы на последующие дни в Джакарте и центральных районах Явы, наиболее населенного острова Индонезии.
Также отмечается, что более 35 тысяч человек в большой Джакарте до сих пор находятся в правительственных зданиях, школах и торговых центрах, которые были превращены во временные убежища.
Как сообщалось ранее в УНН, в результате наводнения в Индонезии погибли уже 60 человек.