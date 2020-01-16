NASA: минуле десятиліття стало найтеплішим в історії Землі

“У всьому світі в 2019 році температура була другою лише в порівнянні з 2016 роком і продовжила довгострокову тенденцію до потепління планети: останні п’ять років були найтеплішими за останні 140 років. У минулому році вони були тепліше на 1,8 градуса за Фаренгейтом (0,98 градуса Цельсія), ніж в середньому за 1951-1980 роки”, — йдеться у повідомленні спираючись на дані вчених Інституту космічних досліджень (GISS) імені Годдарда при NASA в Нью-Йорку.

“Десятиліття, яке тільки що закінчилося, безсумнівно, найтепліше за всю історію”, — говорить директор GISS Гевін Шмідт. “Кожне десятиліття, починаючи з 1960-х років, явно було тепліше, ніж попереднє”.

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“З 1880-х років середня глобальна температура поверхні підвищилася, і зараз вона більш ніж на 2 градуси за Фаренгейтом (трохи більше 1 градуса Цельсія) вище, ніж в кінці 19-го століття. Для порівняння, останній Льодовиковий період був приблизно на 10 градусів за Фаренгейтом холодніше доіндустріальних температур”, — додали у повідомленні.

Нагадаємо, дим від австралійських пожеж невдовзі обігне Землю.