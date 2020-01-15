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Дим від австралійських пожеж невдовзі обігне Землю

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Космічне агентство NASA повідомило, що дим від лісових пожеж, які вже кілька місяців вирують в Австралії, зробить повний оберт навколо Землі і знову повернеться на цей материк. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані агентства.

"Очікується, що димовий шлейф зробить хоча б один повний оберт навколо земної кулі, знов повернувшись до неба над Австралією", - йдеться у повідомлені NASA.

Так, спочатку дим від пожеж дістався Південної Америки, викликавши білий туман. У той час, як у Новій Зеландії потемнів сніг на гірських вершинах і з’явилися проблеми з якістю повітря. До 8 січня дим вже обігнув половину земної кулі.

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Вчені NASA пояснюють, що подібний смог піднімається на висоту до 10 кілометрів і з рухом повітряних мас може долати тисячі кілометрів.

Виданню CNN кліматолог з університету Редінга Ніколя Беллуін розповів, що, хоча подібний тип частинок не рідкість, і вони поширюються по всьому світу, концентрація частинок, що створюються пожежами в Австралії, була незвичайною і могла вплинути на якість повітря в інших місцях, в тому числі в Чилі і Аргентині.

"Якщо ми почнемо спостерігати пожежі такого рівня в Австралії щороку або кожні кілька років, то вплив на якість повітря і клімат стане помітним", — розповів виданню експерт.

Нагадаємо, що внаслідок масштабних пожеж в Австралії могли загинути близько 1,25 мільярда тварин.

Раніше в Австралії з вертольоту скинули тисячі кілограмів овочів для тварин, постраждалих від пожеж, а світові зірки жертвували рекордні суми для допомоги Австралії.

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