Дим від австралійських пожеж невдовзі обігне Землю

КИЇВ. 14 січня. УНН. Космічне агентство NASA повідомило, що дим від лісових пожеж, які вже кілька місяців вирують в Австралії, зробить повний оберт навколо Землі і знову повернеться на цей материк. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані агентства.