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Дым от австралийских пожаров вскоре обогнет Землю

Дым от австралийских пожаров вскоре обогнет Землю

Киев  •  УНН

 • 17698 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Космическое агентство NASA сообщило, что дым от лесных пожаров, которые уже несколько месяцев бушуют в Австралии, сделает полный оборот вокруг Земли и вновь вернется на этот материк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные агентства.

"Ожидается, что дымовой шлейф сделает хотя бы один полный оборот вокруг земного шара, вновь вернувшись к небу над Австралией", - говорится в сообщении NASA.

Так, сначала дым от пожаров добрался до Южной Америки, став причиной белого тумана. В то время, как в Новой Зеландии потемнел снег на горных вершинах и появились проблемы с качеством воздуха. До 8 января дым уже обогнул половину земного шара.

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Ученые NASA объясняют, что подобный смог поднимается на высоту до 10 километров и с движением воздушных масс может преодолевать тысячи километров.

Изданию CNN климатолог из университета Рединга Николя Беллуин рассказал, что, хотя подобный тип частиц не редкость, и они распространяются по всему миру, концентрация частиц, создаваемых пожарами в Австралии, была необычной и могла повлиять на качество воздуха в других местах, в том числе в Чили и Аргентине.

"Если мы начнем наблюдать пожары такого уровня в Австралии ежегодно или каждые несколько лет, то влияние на качество воздуха и климат станет заметным", - рассказал эксперт.

Напомним, что в результате масштабных пожаров в Австралии могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных.

Ранее в Австралии с вертолета сбросили тысячи килограммов овощей для животных, пострадавших от пожаров, а мировые звезды жертвовали рекордные суммы для помощи Австралии.

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