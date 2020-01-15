Дым от австралийских пожаров вскоре обогнет Землю

КИЕВ. 14 января. УНН. Космическое агентство NASA сообщило, что дым от лесных пожаров, которые уже несколько месяцев бушуют в Австралии, сделает полный оборот вокруг Земли и вновь вернется на этот материк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные агентства.