Астронавт показав пожежі в Австралії з борту МКС: екіпаж ніколи такого не бачив

"Величезна хмара попелу покриває Австралію, коли ми летимо на захід", - написав астронавт.

Пармітано вже не вперше публікує фото австралійських пожеж з МКС: "Життя, надії, мрії в попелі".

Він також зазначає, що ніколи не бачив таких масштабних пожеж.

"Розмовляючи зі своїми товаришами по команді, ми зрозуміли, що ніхто з нас ніколи не бачив пожеж у таких жахливих масштабах", - написав Пармітано.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Було і стало: як виглядають зараз після пожеж різні куточки Австралії.

Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що внаслідок масштабних пожеж в Австралії могли загинути близько 1,25 мільярда тварин.

Раніше в Австралії з вертольоту скинули тисячі кілограмів овочів для тварин постраждалих від пожеж, а світові зірки жертвували рекордні суми для допомоги Австралії.

An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset.



Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto.#MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1

— Luca Parmitano (@astro_luca) 13 січня 2020 р.

Talking to my crew mates, we realized that none of us had ever seen fires at such terrifying scale. https://t.co/R4sDvrXtGZ

— Luca Parmitano (@astro_luca) 13 січня 2020 р.