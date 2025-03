Астронавт показал пожары в Австралии с борта МКС: экипаж никогда такого не видел

"Огромное облако пепла покрывает Австралию, когда мы летим на запад", - написал астронавт.

Пармитано уже не впервые публикует фото австралийских пожаров с МКС: "Жизнь, надежды, мечты в пепле".

Он также отмечает, что никогда не видел таких масштабных пожаров.

"Разговаривая со своими товарищами по команде, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров в таких ужасных масштабах", - написал Пармитано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Было и стало: как выглядят сейчас после пожаров разные уголки Австралии.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в результате масштабных пожаров в Австралии могли погибнуть около 1,25 миллиарда животных.

Ранее в Австралии с вертолета сбросили тысячи килограммов овощей для животных пострадавших от пожаров, а мировые звезды жертвовали рекордные суммы для помощи Австралии.

An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset.



Una immensa nube di cenere copre l'Australia mentre voliamo verso il tramonto. #MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1

- Luca Parmitano (@astro_luca) 13 января 2020

Talking to my crew mates, we realized that none of us had ever seen fires at such terrifying scale. https://t.co/R4sDvrXtGZ

- Luca Parmitano (@astro_luca) 13 января 2020