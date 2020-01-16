NASA: прошедшее десятилетие стало самым теплым в истории Земли

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 34150 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 75483 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 121130 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 113696 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 65112 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 73029 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 187022 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150507 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158604 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138627 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
0м/с
55%
Популярные новости

У Android новая функция безопасности — заблокированные на 3 дня устройства будут перезагружаться сами

15 апреля, 17:46 • 6540 просмотра

"Miss Eco International-2025": Украину представит Елизавета Адамская в платье, украшенном цитатами из стихов

15 апреля, 17:55 • 7660 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 7674 просмотра

Нужно знать, как будет выглядеть прекращение огня: Рютте о проблеме с размещением миротворцев

15 апреля, 18:08 • 5192 просмотра

В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

15 апреля, 19:26 • 8878 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 121121 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 113688 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 88406 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 100345 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 130339 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Одесса

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 7756 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 11835 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 14468 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 17244 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 19180 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

Старлинк

NASA: прошедшее десятилетие стало самым теплым в истории Земли

Киев • УНН

 • 12619 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Прошлая декада лет стала самой теплой в истории наблюдений ученых NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) начиная с 1880 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр NASA.

NASA: прошедшее десятилетие стало самым теплым в истории Земли

“Во всем мире в 2019 году температура была второй только по сравнению с 2016 годом и продолжила долгосрочную тенденцию к потеплению планеты: последние пять лет были самыми теплыми за последние 140 лет. В прошлом году они были теплее на 1,8 градуса по Фаренгейту (0,98 градуса Цельсия), чем в среднем за 1951-1980 годы”, — говорится в сообщении опираясь на данные ученых Института космических исследований (GISS) имени Годдарда при NASA в Нью-Йорке.

“Десятилетие, которое только что закончилось, несомненно, самое теплое за всю историю”, — говорит директор GISS Гэвин Шмидт. “Каждое десятилетие, начиная с 1960-х годов, явно было теплее, чем предыдущее”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прошлый год в Европе стал самых жарких за всю историю наблюдений

“С 1880-х годов средняя глобальная температура поверхности повысилась, и сейчас она более чем на 2 градуса по Фаренгейту (чуть больше 1 градуса Цельсия) выше, чем в конце 19-го века. Для сравнения, последний Ледниковый период был примерно на 10 градусов по Фаренгейту холоднее доиндустриальных температур”, — добавили в сообщении.

Напомним, дым от австралийских пожаров вскоре обогнет Землю.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоНовости Мира
Brent
$64.49
Bitcoin
$83,894.40
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,283.95
Ethereum
$1,597.35