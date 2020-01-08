Виверження вулкана на Алясці може перешкодити міжнародному повітряному рухові

КИЇВ. 8 січня. УНН. Виверження вулкана на Алеутських островах у штаті Аляска у США спричинило появу хмари вулканічного попелу, яка може перешкодити міжнародному повітряному рухові. Про це пише Радіо Свобода із посиланням на експертів, інформує УНН.