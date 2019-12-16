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Вчені показали гігантські шматки вулкану Кракатау на морському дні в Індонезії

Вчені показали гігантські шматки вулкану Кракатау на морському дні в Індонезії

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Вчені використали сонарне обладнання, щоб зобразити гігантські шматки вулкану Кракатау, які опинились на морському дні після виверження вулкану, землетрусу та цунамі рік тому. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВВС.

"Вчені використовували сонарне обладнання, щоб зобразити гігантські шматки вулкану, які впали в океан, коли одна сторона Кракатау обвалилася. Деякі з цих блоків були висотою 70-90 м. Їх занурення у воду призвело до високих хвиль, які 22 грудня 2018 року розірвали берегові лінії Яви та Суматри", - повідомили у ЗМІ.

Під час цієї катастрофи загинуло близько 400 людей. 

"Дослідники намагалися дослідити, що відбулося. Але всі їхні дослідження були засновані на тому, що можна побачити над водою. Професор Дейв Таппін та його колеги зрозуміли, що вони мають дослідити частину вулкана, яка зараз знаходиться під водою, інакше вони ніколи не отримають повного опису трагедії Кракатау. Щоб відобразити морське дно використовували багатопроменевий ехолот", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що дослідження проводили британські вчені з Геологічної служби. Вони змогли вивчити рельєф дна на глибині 200 метрів.

"Ми бачимо трикутні блоки, які є когерентними і сформувались до обвалу південно-західного флангу Анаку Кракатау. Поле обломків простягається на 2000 метрів від вулкану. Сейсмічне обстеження показує, як ці матеріали шаруються поверх старих родовищ", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що об’єм гірських порід на морському дні менший, ніж очікувалось раніше.

Нагадаємо, виверження вулкану в Індонезії сталося 24 вересня 2018 року.

28 вересня стався потужний землетрус, магнітудою 7,5 балів, а 23 грудня стало відомо про загиблих через цунамі.

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