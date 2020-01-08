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Извержение вулкана на Аляске может помешать международному воздушному движению

Извержение вулкана на Аляске может помешать международному воздушному движению

Киев  •  УНН

 • 16717 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Извержение вулкана на Алеутских островах в штате Аляска в США способствовало появлению облака вулканического пепла, которое может помешать международному воздушному движению. Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на экспертов, информирует УНН.

Как сообщила Вулканическая обсерватория Аляски, повышенная температура поверхности при извержении вулкана Шишалдин на острове Унимак, которая началась ранее 7 января, свидетельствует о наличии в канале кратера активной лавы.

По словам экспертов, ветер сносит облаки пепла на северо-восток в Берингово море, пока что севернее маршрутов реактивных самолетов, летающих между Северной Америкой и Азией.

По данным спутниковых снимков, сейчас облако пепла достигает в высоту 7010 метров. Национальная метеорологическая служба США уже выдала предупреждение для авиаторов о наличии облака пепла этой высоты.

На острове Унимак также есть поселок с примерно 40 жителями, но, как говорят специалисты, извержения им не грозит, если только не изменится направление ветра.

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Шишалдин — один из самых активных вулканов Алеутских вулканического региона.

Мелкий вулканический пепел способен подниматься в атмосферу на значительные высоты и оставаться в воздухе длительное время. Он может выводить из строя реактивные двигатели современных пассажирских самолетов, плавясь от высокой температуры в двигателе и налипать на лопасти турбины. Поэтому в таких случаях вводят запреты на полеты.

Самый масштабный такой срыв воздушного движения, охватившего большую часть Европы и продлился более недели, и произошел 2010 года в результате извержения вулкана Ейяфьятлаекютль в Исландии. Тогда было отменено более 100 тысяч авиарейсов, что составляло почти половину объема воздушного движения и охватило около 10 млн пассажиров.

Напомним, в результате извержения вулкана в Новой Зеландии, состоялось 9 декабря, погибли не менее 17 человек.

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