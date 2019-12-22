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Число жертв виверження вулкана в Новій Зеландії зросло до 17 осіб

Число жертв виверження вулкана в Новій Зеландії зросло до 17 осіб

Київ • УНН

 • 11373 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Число загиблих в результаті виверження вулкана на новозеландському острові Уайт-Айленд збільшилося до 17 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Радіо Нова Зеландія.

За даними радіостанції, один з потерпілих під час виверження помер в лікарні.

Нагадаємо, виверження вулкана, розташованого на новозеландському острові Уайт-Айленд в затоці Пленті в 270 км на південь від Окленда, відбулося 9 грудня. У момент події в околицях і на острові перебувало 47 людей, серед яких були новозеландці та туристи з Австралії, Великобританії, США, Китаю і Малайзії. Відразу після виверження влада повідомила про дев'ятьох загиблих, пізніше ще одна людина померла в лікарні. Спочатку вісім чоловік числилися зниклими без вести. В ході пошукової операції, організованої 13 грудня, на острові були виявлені шість тіл загиблих. Ще двоє людей залишаються зниклими безвісти.

Уайт-Айленд - єдиний активний вулканічний острів Нової Зеландії. Попереднє виверження вулкана було зафіксовано в кінці 2012 - початку 2013 року. Уайт-Айленд відкритий для туристичних поїздок і є одним з найбільш відвідуваних вулканічних островів в світі.

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