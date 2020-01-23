У Тибеті знайшли 28 нових вірусів у брилі льоду
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У брилі льоду, якій налічується 15 тисяч років, знайшли 28 раніше невідомих вірусів. Про це повідомляється у дослідженні міжнародної групи вчених на чолі з Жи-Пінь Жонгом з Департаменту США по мікробіології і імунології, передає УНН із посиланням на Science Alert.
"У 2015 році група вчених зі Сполучених Штатів і Китаю вирушила до Тибету, щоб зібрати зразки з найстарішого льодовика Землі. Вони опублікували статтю, в якій детально описується, як були виявлені 28 нових вірусних груп в льодовику, вік якого 15 тисяч років, і попередили, що зміни клімату можуть вивільнити стародавні віруси вже в сучасному світі", - пишуть у виданні.
Так, всього у брилі містилися 33 групи вірусів, 28 з яких раніше були невідомі людству. І тепер фахівці побоюються, що глобальне потепління може або знищити, або звільнити стародавні віруси.
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"Танення льоду може призвести до втрати мікробних і вірусних архівів, які можуть дати нам інформацію про минулі кліматичні режими Землі. Однак в гіршому випадку танення льоду може призвести до виділення патогенних мікроорганізмів в навколишнє середовище", - йдеться у дослідженні.
Нагадаємо, 31 грудня влада Китаю інформували Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ) про спалах невідомої пневмонії в місті Ухань, розташованому в центральній частині країни.
7 січня китайські фахівці встановили збудника хвороби - це коронавірус 2019-nCoV. Лабораторному тестуванню піддалися всі випадки захворювання з підозрою на нову пневмонію. В результаті були виключені зі списку можливих патогенів збудники таких респіраторних захворювань, як грип, пташиний грип, тяжкий гострий респіраторний синдром (ВГРС, або SARS, відомий також як атипова пневмонія) і близькосхідний респіраторний синдром (MERS).