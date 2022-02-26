В Тернополе ввели комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Тернополе ввели комендантский час. Он начнет действовать с 26 февраля с 22:00. Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, информирует УНН.
Детали
Мероприятие ввели для безопасности жителей. Также жителей предупредили об отключении наружного освещения после 21:00.
“Прошу с пониманием отнестись к ситуации и не выходить на улицы!”, — отметил Надал.
Цитата
“Внимание! Для безопасности граждан на территории Тернопольской области с сегодняшнего дня, 26 февраля, с 22:00 до 06:00 введен комендантский час”, — говорится в сообщении.
Добавим
Национальная полиция Украины сообщила о ряде условий, которые нужно соблюдать во время комендантского часа.
Города, в которых установлен комендантский час, закрыты на въезд, но работают на выезд.
Гражданам запрещено находиться на улицах населенных пунктов во время комендантского часа.
В Правительственный квартал Киева круглосуточный доступ имеют только народные депутаты, министры, другие государственные деятели и работники СМИ, которые внесены в соответствующие списки. Полиция будет проверять документы этих лиц и проводить их осмотр.
Комендантский час — необходимая мера в условиях активной военной фазы агрессии Российской России против Украины. Внедряется для усиления правопорядка и безопасности людей. Призываем всех неукоснительно соблюдать действующие ограничения.
Вместе с тем напоминаем, что нужно быть готовыми к экстренной эвакуации в любой момент. В случае срабатывания сирены срочно перейти к местам укрытия", — говорится в сообщении.