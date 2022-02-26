У Тернополі запровадили комендантську годину
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Тернополі ввели комендантську годину. Вона почне діяти з 26 лютого з 22:00. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал, інформує УНН.
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Захід запровадили для безпеки жителів. Мешканців попередили про вимкнення зовнішнього освітлення після 21:00.
“Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці!”, — зазначив Надал.
Цитата
“Увага! Задля безпеки громадян на території Тернопільської області відсьогодні, 26 лютого, з 22:00 до 06:00 запроваджено комендантську годину” — йдеться в повідомленні.
Додамо
Національна поліція України повідомила про низку умов, які потрібно дотримуватися під час комендантської години.
Міста, в яких встановлена комендантська година, закриті на в’їзд, але працюють на виїзд.
Громадянам заборонено перебувати на вулицях населених пунктів під час комендантської години.
В Урядовий квартал Києва цілодобовий доступ мають лише народні депутати, урядовці, інші державні діячі та працівники ЗМІ, які внесені до відповідних списків. Поліція перевірятиме документи цих осіб та проводитиме їх огляд.
Комендантська година — необхідний захід в умовах активної воєнної фази агресії Російської Росії проти України. Впроваджується задля посилення правопорядку та безпеки людей. Закликаємо усіх неухильно дотримуватися діючих обмежень.
Разом із тим нагадуємо, що потрібно бути готовими до екстреної евакуації в будь-який момент. В разі спрацювання сирени терміново перейти до місць укриття", — йдеться у повідомленні.