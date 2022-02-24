Правила комендантської години під час пересування громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Національна полійція України повідомила про низку умов, які потрібно дотримуватися під час комендптнмької пише УНН з посиланням на портал відомства.
Цитата
На в’їздах/виїздах з населених пунктів встановлені блок-пости. Поліцейські перевіряють документи осіб, зупиняють транспортні засоби, проводять огляд речей та автомобілів.
Міста, в яких встановлена комендантська година, закриті на в’їзд, але працюють на виїзд.
Громадянам заборонено перебувати на вулицях населених пунктів під час комендантської години.
В Урядовий квартал Києва цілодобовий доступ мають лише народні депутати, урядовці, інші державні діячі та працівники ЗМІ, які внесені до відповідних списків. Поліція перевірятиме документи цих осіб та проводитиме їх огляд.
Комендантська година - необхідний захід в умовах активної воєнної фази агресії Російської Росії проти України. Впроваджується задля посилення правопорядку та безпеки людей. Закликаємо усіх неухильно дотримуватися діючих обмежень.
Разом із тим нагадуємо, що потрібно бути готовими до екстренної евакуації в будь-який момент. В разі спрацювання сирени терміново перейти до місць укриття", - йдеться у повідомленні.
Додамо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
На всій території України ввели воєнний стан.
За даними помічника голови Держприкордонслужби Андрія Демченка, російська техніка пішла на прорив в Київській області.
Нагадаємо
У Києві введено комендантську годину.