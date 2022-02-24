Правила комендантского часа во время передвижения граждан

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 февраля. УНН. Национальная полийция Украины сообщила о ряде условий, которые нужно соблюдать во время комендантской пишет УНН со ссылкой на портал ведомства.

Цитата

На въездах/выездах из населенных пунктов установлены блок-посты. Полицейские проверяют документы лиц, останавливают транспортные средства, проводят досмотр вещей и автомобилей.

Города, в которых установлен комендантский час, закрыты на въезд, но работают на выезд.

Гражданам запрещено находиться на улицах населенных пунктов во время комендантского часа.

В Правительственный квартал Киева круглосуточный доступ имеют только народные депутаты, министры, другие государственные деятели и работники СМИ, которые внесены в соответствующие списки. Полиция будет проверять документы этих лиц и проводить их осмотр.

Комендантский час-необходимая мера в условиях активной военной фазы агрессии Российской России против Украины. Внедряется для усиления правопорядка и безопасности людей. Призываем всех неукоснительно соблюдать действующие ограничения.

Вместе с тем напоминаем, что нужно быть готовыми к экстренной эвакуации в любой момент. В случае срабатывания сирены срочно перейти к местам укрытия", - говорится в сообщении.

Добавим

24 Февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

По данным помощника главы Госпогранслужбы Андрея Демченко, российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

Напомним

В Киеве введен комендантский час.

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