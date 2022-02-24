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У Києві введено комендантську годину

У Києві введено комендантську годину

Київ • УНН

 • 172674 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Мер Києва Віталій Кличко оголосив про введення у столиці комендантської години. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram міського голови.

Деталі

"Друзі! Київ відсьогодні запроваджує комендантську годину. Діятиме вона з 22:00-до 7:00. Це - вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, необхідний задля безпеки мешканців столиці", — написав Кличко.

Громадський транспорт під час коменданської години не працюватиме. Водночас станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі.

"Прохання до всіх киян вчасно повертатися додому. За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу", — додав мер столиці.

Нагадаємо

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.

На всій території України ввели воєнний стан.

За даними помічника голови Держприкордонслужби Андрія Демченка, російська техніка пішла на прорив в Київській області.

Також у Києві сьогодні було оголошено повітряну загрозу.

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