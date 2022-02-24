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В Киеве введен комендантский час

В Киеве введен комендантский час

Киев • УНН

 • 172669 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в столице комендантского часа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram городского головы.

Детали

"Друзья! Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22:00-до 7:00. Это - вынужденный шаг, но в нынешних условиях военной агрессии и военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы", - написал Кличко.

Общественный транспорт во время коменданского часа работать не будет. В то же время станции метрополитена будут доступны как укрытие в круглосуточном режиме.

"Просьба ко всем киевлянам вовремя возвращаться домой. При крайней необходимости передвижения по городу во время комендантского часа, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", — добавил мэр столицы.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

На всей территории Украины ввели военное положение.

По данным помощника председателя Госпогранслужбы Андрея Демченко, российская техника пошла на прорыв в Киевской области.

Также в Киеве сегодня была объявлена воздушная угроза.

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