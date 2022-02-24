В Киеве объявлена воздушная угроза - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Киеве объявлена воздушная угроза. Людей просят срочно проследовать в укрытие гражданской защиты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.
Цитата
“В Киеве объявлена воздушная угроза! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!” — говорится в сообщении.
Дополнение
Киев переведен на условия военного положения.
На въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах оборудуют защитные сооружения. Поэтому въезд может быть затрудненным.
Контекст
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.
В Украине ввели военное положение.