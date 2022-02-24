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15 марта, 19:03 • 98424 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 127817 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 115604 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 109818 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 100637 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 96965 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 84648 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 118106 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126900 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве объявлена воздушная угроза - КГГА

В Киеве объявлена воздушная угроза - КГГА

Киев • УНН

 • 208234 просмотра

КИЕВ. 24 февраля. УНН. В Киеве объявлена воздушная угроза. Людей просят срочно проследовать в укрытие гражданской защиты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГГА.

Цитата

“В Киеве объявлена воздушная угроза! Просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты!” — говорится в сообщении.

Дополнение

Киев переведен на условия военного положения.

На въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах оборудуют защитные сооружения. Поэтому въезд может быть затрудненным.

Контекст

Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.
В Украине ввели военное положение.

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