У Києві оголошена повітряна загроза - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Києві оголошена повітряна загроза. Людей просять терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Про це УНН повідомляє з посиланням на КМДА.
Цитата
“У Києві оголошена повітряна загроза! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!” — йдеться в повідомлені.
Доповнення
Київ переведено на умови воєнного стану.
На в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнують захисні споруди. Тому в’їзд може бути ускладненим.
Контекст
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