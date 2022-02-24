На в’їздах до Києва обладнують захисні споруди: Кличко попередив про можливі ускладнення руху
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. На в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнуємо захисні споруди. Тому в’їзд може бути ускладненим. Про це у Telegram повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Деталі
"На в’їздах до Києва, на контрольно-пропускних пунктах обладнуємо захисні споруди. Тому в’їзд може бути ускладненим. Прошу поставитися до цього з розумінням", - написав Кличко.
Також міський голова Києва закликав не поширювати інформацію про пересування українських військових та авіації.
Контекст
Сьогодні о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі і закликав українських військових скласти зброю.
Зеленський оголосив про введення воєнного стану на всій території України.
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.