На въездах в Киев оборудуют защитные сооружения: Кличко предупредил о возможных осложнениях движения
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. На въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах оборудуем защитные сооружения. Поэтому въезд может быть затрудненным. Об этом в Telegram сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Детали
"На въездах в Киев, на контрольно-пропускных пунктах оборудуем защитные сооружения. Поэтому въезд может быть затрудненным. Прошу отнестись к этому с пониманием", - написал Кличко.
Также городской голова Киева призвал не распространять информацию о передвижении украинских военных и авиации.
Контекст
Сегодня в 5:00 президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Донбассе и призвал украинских военных сдать оружие.
Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о начале захватнической войны против Украины.