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В Тернополе есть прилет в промзону - председатель облсовета

Киев • УНН

 • 1606542 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В Тернополе есть попадание в промзону. Об этом сообщил Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко, пишет УНН.

Цитата

"По предварительным данным имеем прилет в промзону Тернополя. Не выходите из укрытий до окончания воздушной тревоги, берегите себя и своих близких.

Спасибо за работу нашим ПВО", - написал Головко.

Напомним

В нескольких областях Украины сообщали о взрывах. Также, Тернопольская ОГА сообщала об угрозе новых атак в области. 

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