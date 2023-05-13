В Тернополе есть прилет в промзону - председатель облсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Тернополе есть попадание в промзону. Об этом сообщил Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко, пишет УНН.
Цитата
"По предварительным данным имеем прилет в промзону Тернополя. Не выходите из укрытий до окончания воздушной тревоги, берегите себя и своих близких.
Спасибо за работу нашим ПВО", - написал Головко.
Напомним
В нескольких областях Украины сообщали о взрывах. Также, Тернопольская ОГА сообщала об угрозе новых атак в области.