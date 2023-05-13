В Тернополе есть прилет в промзону - председатель облсовета

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"По предварительным данным имеем прилет в промзону Тернополя. Не выходите из укрытий до окончания воздушной тревоги, берегите себя и своих близких.

Спасибо за работу нашим ПВО", - написал Головко.

Напомним

В нескольких областях Украины сообщали о взрывах. Также, Тернопольская ОГА сообщала об угрозе новых атак в области.