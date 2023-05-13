У Тернополі є приліт в промзону - голова облради
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Тернополі є влучання в промзону. Про це повідомив Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, пише УНН.
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"За попередніми даними маємо приліт в промзону Тернополя. Не виходьте з укриттів до закінчення повітряної тривоги, бережіть себе, та своїх близьких.
Дякуємо за роботу нашим ППО", - написав Головко.
Нагадаємо
У кількох областях України повідомляли про вибухи. Також, Тернопільська ОВА повідомляла про загрозу нових атак в області.