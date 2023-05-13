У кількох областях України повідомляють про вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У кількох областях України повідомляють про вибухи. Про це пишуть ЗМІ, передає УНН.
Деталі
Так, повідомляється, що вибухи пролунали у Херсоні та Тернополі.
Наразі тривога пролуналала вже у всіх областях країни, крім Дніпропетровської та Запорізької.
Натомість, Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав не ігнорувати тривогу, в разу її оголошення в області.
"Дніпропетровщина, в разі оголошення повітряної тривоги обовʼязково реагуємо. Зараз спокійно, але не втрачаємо пильності", - написав Микола Лукашук.
Нагадаємо
У багатьох областях України оголошено повітряну тривогу.