У багатьох областях України оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У багатьох областях України оголошено повітряну тривогу, пише УНН.
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За даними мапи тривог, сирена пролунала в західних, центральних, північних та деяких південних областях країни.
Актуальну карту повітряних тривог можна переглянкти тут.
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак закликав жителів України не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.
"Тривогу не ігноруйте", - йдеться у повідомленні.
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