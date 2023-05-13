Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога, пишет УНН.
Детали
По данным карты тревог, сирена прозвучала в западных, центральных, северных и некоторых южных областях страны.
Актуальную карту воздушных тревог можно просмотреть здесь.
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак призвал жителей Украины не игнорировать сигнал воздушной тревоги.
"Тревогу не игнорируйте", - говорится в сообщении.
Напомним
Оккупанты осуществили 6 обстрелов приграничья Сумщины.