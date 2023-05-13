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Окупанти здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумщини

Окупанти здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 травня. УНН. Протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумщини. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, пише УНН.

Деталі

Так, було зафіксовано 65 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Білопільська та Краснопільська громади.

По Есманській громаді ворог бив з міномету – пролунало 16 вибухів.

Білопільську громаду росіяни обстрілювали з гранатометів – зафіксовано 12 вибухів та мінометів – пролунало 20 вибухів.

По Великописарівській громаді був обстріл з АГС (мешканці чули 10 вибухів).

Краснопільська громада зазнала артобстрілу з САУ (зафіксовано 7 вибухів).

Попередньо – без наслідків.

Нагадаємо

Авіація ЗСУ за добу завдала 8 ударів по окупантам та військовій техніці.

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