Окупанти здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Протягом дня росіяни здійснили 6 обстрілів прикордоння Сумщини. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації, пише УНН.
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Так, було зафіксовано 65 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Есманська, Білопільська та Краснопільська громади.
По Есманській громаді ворог бив з міномету – пролунало 16 вибухів.
Білопільську громаду росіяни обстрілювали з гранатометів – зафіксовано 12 вибухів та мінометів – пролунало 20 вибухів.
По Великописарівській громаді був обстріл з АГС (мешканці чули 10 вибухів).
Краснопільська громада зазнала артобстрілу з САУ (зафіксовано 7 вибухів).
Попередньо – без наслідків.
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