Оккупанты совершили 6 обстрелов приграничья Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В течение дня россияне совершили 6 обстрелов приграничья Сумщины. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, пишет УНН.
Детали
Так, было зафиксировано 65 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Эсманская, Белопольская и Краснопольская громады.
По Эсманской громаде враг бил из миномета – Прозвучало 16 взрывов.
Белопольскую громаду россияне обстреливали из гранатометов – зафиксировано 12 взрывов и минометов – раздалось 20 взрывов.
По Великописаревской громаде был обстрел из АГС (жители слышали 10 взрывов).
Краснопольская громада подверглась артобстрелу из САУ (зафиксировано 7 взрывов).
Предварительно – без последствий.
Напомним
Авиация ВСУ за сутки нанесла 8 ударов по оккупантам и военной технике.