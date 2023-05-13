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Оккупанты совершили 6 обстрелов приграничья Сумщины

Киев • УНН

 • 709717 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В течение дня россияне совершили 6 обстрелов приграничья Сумщины. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, пишет УНН.

Детали

Так, было зафиксировано 65 взрывов. Обстрелам подверглись Великописаревская, Эсманская, Белопольская и Краснопольская громады.

По Эсманской громаде враг бил из миномета – Прозвучало 16 взрывов.

Белопольскую громаду россияне обстреливали из гранатометов – зафиксировано 12 взрывов и минометов – раздалось 20 взрывов.

По Великописаревской громаде был обстрел из АГС (жители слышали 10 взрывов).

Краснопольская громада подверглась артобстрелу из САУ (зафиксировано 7 взрывов).

Предварительно – без последствий.

Напомним

Авиация ВСУ за сутки нанесла 8 ударов по оккупантам и военной технике.

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